خلال متابعته لجان الثانوية.. محافظ كفر الشيخ: الدولة حريصة على أمن الطلبة

تفقد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، اليوم، عددا من لجان امتحانات الثانوية العامة بالمحافظة، للوقوف على سير أعمال الامتحانات والالتزام بالإجراءات الاحترازية، حفاظاً على صحة وسلامة الطلاب والمراقبين، مؤكدا على حرصه الدائم لمتابعة العملية التعليمية والامتحانات بكل مراكز ومدن المحافظة.

وأكد أن كل جهود الدولة، موجه لتوفير جو آمن للطلاب، مشيرا إلى أن 4 وزارات تشارك في المجهود المبذول، ممثلة في 4 مديريات، المديرية التعليم، والصحة من أجل اتخاذ الإجراءات الصحة، والحكم المحلي للتعقيم الداخلي والخارجي، وانتظام المرافق باللجنة، ومديرية الأمن كحرم لآمن على كل مدرسة، مؤكدا أن التأمين أكثر من جيد، والطالب بدأ يعرف مساره والإجراءات الصحية.

وأشار خلال جولته بمدرسة السلام الإبتدائية، والمنتزه للتعليم الأساسي، وسعد زغلول، ومحيط مدرسة الحديثة، إلى أن هدف الدولة، توفير جو آمن وصحي للطلاب لأداء امتحاناتهم في هدوء.

واطمأن خلال مناقشته لطالبات مدارس بيلا بلجنة مدرسة سعد زغلول الابتدائية التابعة لإدارة غرب كفر الشيخ التعليمية، عن تيسير أعمال انتقالهن من مدينة بيلا وقراها عبر الأتوبيسات التي تمر توفيرها لهن وللطلاب، وأشادت الطالبات بالتيسيرات المقدمة لهن، وبتواجد المشرفين المكلفين بمتابعة انتقالهم من التمركزات للجان بمدينة كفر الشيخ.

وتفقد نور الدين، لجان مدرسة السلام الابتدائية، و مدرسة المنتزه للتعليم الأساسي، ومدرسة سعد زغلول، كما تفقد محيط عدد من اللجان الأخرى عقب بدء الامتحان وهي لجنة المدرسة الحديثة، مضيفاً أنه يتم المتابعة مع غرف العمليات بالمحافظة، وذلك لاستقبال الشكاوى ورصد أي أخطاء لسرعة التعامل معها، بما يضمن انتظام سير الامتحان، مؤكداً على حرصه على متابعة العملية التعليمية والامتحانات بكل مدارس مراكز ومدن المحافظة.

ووجه محافظ الإقليم، بتكثيف حملات النظافة والتطهير والتعقيم قبل بدء وعقب انتهاء اللجان، وإتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والإحترازية والصحية اللازمة، والإلتزام بإرتداء الكمامات الواقية، ومراعاة التباعد والمسافات البينية، وتوفير كل سبل الراحة للطلاب والملاحظين، حفاظا على سلامتهم، مؤكداً على تفعيل بوابات التعقيم، وكواشف الحرارة الخاصة بكل لجنة، وإنهاء كل الإجراءات الإحترازية داخل المدارس، لتوفير الراحة لهم في جميع اللجان.

وأكد محافظ كفرالشيخ، على ضرورة التنسيق الكامل بين غرفة العمليات الرئيسية بديوان عام المحافظة، وغرف العمليات بمديرية التربية والتعليم، والصحة، وهيئة الاسعاف، والتواصل المستمر بالغرف الفرعية بالإدارات التعليمية، للإبلاغ عن أية شكاوى، واتخاذ الإجراءات الفورية اللازمة، موجها بتذليل كل العقبات أمام رؤساء اللجان، والمراقبين، والملاحظين، والطلاب، وتوفير جميع الخدمات لرؤساء اللجان.