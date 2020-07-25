محافظ دمياط تتابع ملف التصالح في بعض مخالفات البناء

عقدت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، اجتماعاً، اليوم السبت، لمتابعة الموقف الحالى بملف التصالح فى بعض مخالفات البناء، والمُنعقد بحضور اللواء محمد همام سكرتير عام المحافظة واللواء جمال عبد الرشيد السكرتير العام المساعد ورجب معيزة مدير عام الشئون المالية والإدارية واللواء عماد حمدى رئيس الوحدة المحلية لمدينة رأس البر ونائبى رئيس الوحدة المحلية ومدير الإدارة الهندسية بها وكذلك مديرى إدارات المتابعة و التفتيش المالى والإدارى و التخطيط ومركز المعلومات بالديوان العام.

هذا وقد ناقشت المحافظ خلال الاجتماع آخر المستجدات بذلك الملف بمدينة رأس البر وأهم المعوقات التى تواجه اللجان الفنية، حيث أكدت على الإسراع بمعدلات فحص الطلبات المقدمة وإنجاز المهام المطلوبة والتيسير على المواطنين فى نهو الإجراءات وفقاً لأحكام قانون التصالح فى بعض مخالفات البناء رقم 17 لسنة 2019 والقانون رقم 1 لسنة 2020 ولائحته التنفيذية.

هذا وقد دعت محافظ دمياط المواطنين بالاسراع لتقديم الطلبات ودفع مبلغ جدية التصالح والتى تُقدر بنسبة 25٪ من قيمة المخالفة وفقاً للمساحة المحددة فى الطلبات وذلك حتى 15 أغسطس القادم وفقًا لما قرره مجلس الوزراء.