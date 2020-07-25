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تواضروس عن ظهور السيدة العذراء على الكنائس: ماحصلش غير مرة واحدة

كتب:

محمود البدوي
10:07 م | السبت 25 يوليو 2020
البابا تواضروس الثاني .. بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية

البابا تواضروس الثاني .. بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية

تحدث البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، بشأن ما تردد مؤخرًا عن ظهور خاص للسيدة العذراء مريم على أعلى كنيسة بالصعيد.

وقال البابا "الموضوع ده ظهر مرة وحيدة ، طبعًا أي رسالة ظهور فيها رسالة طمأنينة لكن مفيش امتداد للظهور، ومفيش تحقيقات للأمر".

وأضاف "تواضروس"، خلال حوار خاص على شاشة "extra news"، أنه عندما شاهد الكثيرون السيدة العذراء في كنيسة الزيتون عام 1968، قامت الكنيسة القبطية بدراسة هذه الظاهرة المستمرة لمدة أربعين يومًا، وقام البابا كريولس، "راحوا وحضروا وشافوا وعاينوا وعاشوا وسمعوا الناس اللي حضرت".

وتابع :"كتبوا وقتها تقرير وطلّعت الكنيسة، بيانا بهذا الظهور، ده لا ينطبق على الحالة اللي احنا فيها".

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