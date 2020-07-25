"الوطن" تنشر حركة تنقلات الضباط بمراكز وأقسام كفر الشيخ

اعتمد اللواء خالد عزب، مدير أمن كفر الشيخ، واللواء ايهاب عطية، مدير إدارة البحث الجنائي، اليوم السبت، الحركة الداخلية لتنقلات الضباط بمختلف الأقسام والمراكز الشرطية.

وتضمنت الحركة، كلاً من، اللواء ياسر غانم، مساعدا لمدير الأمن للأمن العام، واللواء سمير الخويسكي، مساعدا لمدير الأمن للشئون المالية والإدارية، واللواء رضا النويشي، مساعدا لمدير الأمن لشئون الشرطة المتخصصة، واللواء محمود الكموني، مساعدا لمدير الأمن للوحدات، واللواء هشام مطر، مساعدا لمدير الأمن للتدريب والأفراد.

وشملت الحركة، تعيين كلا من، اللواء محمد عون مساعد لمدير الأمن لفرقة الحامول، واللواء عمرو بوريك، مساعد مدير الأمن لفرقة دسوق، واللواء طارق جمعة، مديرا لإدارة تأمين الطرق، والعقيد عماد جلال، مأمورا لمركز شرطة بيلا، والعقيد وائل حسانين، مأمورا لمركز قلين.

كما تضمنت الحركة، كلا من، الابقاء على العقيد أحمد سكران، رئيسا لفرع البحث الجنائي بدسوق، والعقيد هيثم عبد المقصود، رئيساً لفرع البحث الجنائي بالحامول، ونقل الرائد عمرو عوض، من رئيساً لمباحث الحامول، الى رئيسا لمباحث مركز كفر الشيخ، والمقدم محمد عماد عامر، من الأموال العامة لرئيسا لمباحث الحامول، والابقاء على الرائد أحمد مصطفى عمر، رئيسا لمباحث قسم ثان كفر الشيخ، وتعين الرائد ضياء راشد، رئيسا لمباحث قسم شرطة بيلا، والابقاء على الرائد أحمد عادل قطاطو، رئيسا لمباحث مركز بيلا.

كما شملت الحركة، الرائد سعد اللبيشى، رئيسا لمباحث مركز البرلس، والمقدم علاء سكران، رئيسا لمباحث مركز قلين، والمقدم محمد عبد العزيز حفاجي، رئيسا لمباحث مركز سيدي سالم، النقيب أحمد مطاوع، رئيسا لمباحث مركز مطوبس، الرائد عمرو فتح الله، رئيسا لمباحث قسم شرطة دسوق، والرائد جمال عبد الناصر، رئيسا لمباحث الآداب، والمقدم المقدم كمال بدير، رئيسا لمباحث مكافحة المخدارت، والرائد محمد أبو حطب، رئيسًا لمباحث مركز شرطة الرياض.