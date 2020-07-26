لجنة المصالحات بنجع حمادي: الثأر أسوأ مشكلة تؤرق صعيد مصر

قال أحمد شمندي، عضو لجنة المصالحات في الأزهر الشريف عن نجع حمادي، إن مشكلة الثأر هي إحدى أهم المشكلات التي تؤرق صعيد مصر، حيث تم تشكيل لجنة مصالحات من قبل الأزهر الشريف وبدأت لجان المصالحات تلك بإنهاء الخصومات الثأرية في الصعيد.

وأضاف "شمندي"، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج "مساء DMC"، والذي تقدمه الإعلامية إيمان الحصري، والمذاع على فضائية "DMC"، أنه وفي محافظة قنا تم إنهاء 120 خصومة ثأرية، فيما يتبقي 20 خصومة ثأرية يتم العمل عليهم حاليا لإنهائها، موضحا أن المصالحات الثأرية تتم عن طريق الأزهر الشريف بإشراف وزارة الداخلية، ويتم تقديم الفدية لأهل القتيل وتنتهي الخصومة الثأرية بشكل كامل لا يتجدد.

وأكد أن الخصومات الثأرية تأتي في إطار أخذ الثأر من الأشخاص التي لا ذنب لهم، ولذا نبه الأزهر الشريف على ضرورة إنهاء الخصومات الثأرية على الأرض دون التدخل في شؤون القضاء، مشيرا إلى أن الثأر بدأ في الاندثار بعدد من محافظات الصعيد، حيث تم وضع قواعد ملزمة في الاتفاقيات التي تقوم بين العائلات لتسليم القتلة إلى الجهات الأمنية.