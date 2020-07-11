مصرع رئيس وحدة بيطرية ببني سويف في حادث ثأر

لقي رئيس الوحدة البيطرية لقرية الحيبة التابعة لمركز الفشن جنوب بني سويف، مصرعه صباح اليوم، أثناء خروجه من منزله، في حادث ثأر.

كان اللواء حمدي فرج مساعد مدير أمن بني سويف للجنوب، تلقى إخطارا من العميد أحمد سعد مأمور مركز شرطة الفشن، بمقتل طبيب بيطري يدعى أشرف يوسف رئيس الوحدة البيطرية لقرية الحيبة صباح اليوم أثناء توجهه إلى عمله.

وعلى الفور أسرع الرائد أحمد حسين رئيس مباحث الفشن إلى مكان الحادث. وتبين أن القتيل من قرية تلت وأنه يعمل رئيس الوحدة البيطرية لقرية الحيبة، ويقيم مع أسرته.

وتبين أن أسرة قتيل لقي مصرعه في مشاجرة بين عائلتين، اتهمت أشقاء رئيس الوحدة البيطرية لارتكاب الحادث. وأثناء خروج رئيس الوحدة البيطرية من سكنه متجها إلى عمله بقرية الحيبة صباح اليوم، أطلق عليه مجهولان النار وفرا هاربين مستقلين دراجة بخارية. جرى نقل القتيل إلى مشرحة مستشفى الفشن، وأخطرت النيابة للتحقيق في ملابسات الحادث.