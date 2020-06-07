سياسي سوري: أردوغان يسعى لاستهداف مصر بسبب "ثأر قديم"

أشاد المحلل السياسي السوري سليم حذيفة، بـ "إعلان القاهرة" الذي تضمن حل الأزمة الليبية والذي ألقاه الرئيس عبد الفتاح السيسي بحضور المستشار عقيلة صالح رئيس مجلس النواب الليبي، والمشير خليفة حفتر، القائد العام للقوات المسلحة الليبية، موضحًا أن الدور الذي تلعبه تركيا في سوريا متشابه بل متطابق مع الدور الذي تلعبه أيضًا تركيا في ليبيا، وذلك خلال مداخلة هاتفية في برنامج "القاهرة الآن"، الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي، على "العربية الحدث".

وأضاف "حذيفة"، أن التدخل التركي في سوريا وليبيا لم يبدأ الآن أو من أشهر بل منذ أن ثار الشعب المصري مسقطًا نظام الإخوان في مصر، فتركيا تبنت هذه الأجندة منذ سقوط حكم الإخوان وأصبحت مصر مستهدفة مثلها مثل سورياً وليبيا ولو عدنا بالذاكرة لصيف 2014 وتحديدًا في شهر يونيو فأعطت مخابرات تركيا الضوء الأخضر للمقاتلين الأجانب في سوريا ممن تربطهم علاقة وثيقة بالإخوان المصريين بالعودة لليبيا.

وأوضح أن هؤلاء المقاتلين أغلبهم من جنسيات ليبية ومغاربة وجزائريين من جماعات متطرفة وذلك استعدادا لإسقاط النظام الليبي الوطني الذي بدأ في التشكل، وهو مخطط ليس ضد ليبيا فقط بل مصر بالأساس، فتصرفات أردوغان جزء من نهمه وطمعه وجشعه الاستعماري للسيطرة على منابع النفط والغاز في المنطقة، خاصة حصة مصر الآن في غاز المتوسط، مشيرًا إلى أن أطماعه دائماً يغلفها بغلاف إسلامي لتكون ذات قيمة.

وأشار إلى أن أطماع أردوغان في مصر تعود لسببين أولهما إحياء إرث أجداده إبان الاحتلال العثماني لمصر، خاصة وأن هناك ثأرا تاريخيا بين الجندي المصري والجنود العثمانيين ولم ينسوا هذا الثأر حتى الآن، مشيراً إلى أن أعداد المرتزقة في ليبيا تتجاوز 29 ألف مقاتل بالأسماء وبالمجموعات، كاشفاً أن نحو 11 ألفا من هؤلاء الإرهابيين مصنفين ضمن الدواعش من أصحاب الميول الداعشية وبقايا القاعدة بخلاف 7 أو 8 الآلاف والباقي من المرتزقة السورين وكل يغني على ليلاه منهم من يصدق أردوغان في كذبته حول الإسلام ومنهم من أتى من أجل المال .