طلال ناصولي: "رانديسيفير" أثبت كفاءته بنسبة 62% من مرضى كورونا

قال الدكتور طلال نصولي، مدير المكتب العالمي لدراسات المناعة في واشنطن، إن المشكلة في الولايات المتحدة الأمريكية في ظل انتشار فيروس كورونا سببه تضارب القرارات بين الولايات المختلفة، ما عزز من زيادة نسب الإصابات بين المواطنين.

وأضاف "نصولي"، خلال مداخلة له عبر "سكاي بي" ببرنامج "مساء DMC"، والذي تقدمه الإعلامية إيمان الحصري، والمذاع على فضائية "DMC"، أنه وفي حال لا يوجد أمان في الدولة فلا يجوز للدولة إجبار مواطنيها للنزول والعمل من مقرات عملهم، ومن الممكن زيادة فترة العمل من المنزل، موضحا أن "رانديسيفير" أقاموا دراسة عليه واستبين شفاءه لـ62% من حالات الإصابة بفيروس كورونا بشكل ملموس، بينما وبالنسبة للقاحات فقد تم الإفصاح عن عقار أمريكي جديد وتبين بقدرته على تحقيق نسب من الشفاء نتيجة احتوائه على أجسام مضادة.

وأكد أن انخفاض أعداد الإصابات بفيروس كورونا في مصر سببه استجابة عدد أكبر من المواطنين للإجراءات الوقائية التي تقرها الدولة، بخلاف زيادة نسبة الرطوبة في الطقس.