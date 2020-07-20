تشميع صيدلية وضبط أكثر من 33 ألف قرص دواء مجهول المصدر بالزقازيق

أعلن الدكتور هشام مسعود، وكيل وزارة الصحة بالشرقية، شن حملة تفتيشية مفاجئة بالتنسيق بين إدارة التفتيش الصيدلي بالمديرية ومباحث التموين وجهاز حماية المستهلك على إحدى الصيدليات غير المرخصة بمركز ومدينة الزقازيق وذلك بعد ورود معلومات تفيد بفتح أبوابها للجمهور وبيع أدوية بدون ترخيص وبالمخالفة للقانون مما يعرض صحة المواطنين للخطر لاتخاذ اللازم قانونا حيال المخالفة .

وأوضحت الدكتورة فاطمة حبيب، مديرة إدارة التفتيش الصيدلي بمديرية الصحة، أن الحملة أسفرت عن ضبط وتحريز مخالفات دوائية بواقع 33090 (قرص / عبوة) لأدوية ومستلزمات طبية متنوعة مجهولة المصدر بدون فواتير في مكان غير مرخص، وعينات طبية مجانية غير مصرح ببيعها، بالإضافة لكمية كبيرة من السرنجات بدون فواتير .

وأضافت مديرة إدارة التفتيش الصيدلي أنه تم تحريز المضبوطات واتخاذ كافة الإجراءات القانونية وتحرير المحاضر اللازمة حيال المخالفات المضبوطة بقسم شرطة الزقازيق وتشميع الصيدلية غير المرخصة، وتحرير محضر مزاولة مهنة الصيدلة بدون ترخيص للمتواجد بها.