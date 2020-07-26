4 مميزات للتصالح في مخالفات البناء

أعلن مجلس الوزراء منذ أيام عن مد مهلة التقديم للتصالح في مخالفات البناء، خلال السنوات السابقة، حيث تنتهي في 30 سبتمبر القادم.

وأصدرت وزارة التنمية المحلية كتابا دوريا للمحافظين بشأن جدية التصالح في مخالفات البناء حيث يتم إلزام الراغبين في التصالح بسداد 25% جدية قيمة التصالح، يتضمن تقديم المواطن طلب التصالح وسداد قيمة جدية التصالح المقدرة بـ25% لمدة شهر بداية من 15 يوليو الجاري.

قيمة جدية التصالح بنسبة 25% عبارة عن 20 ألف جنيه في المدن فى مخالفات البناء والقرى 5 آلاف، ومخالفات البروز 40 ألف جنيه في المدن و10 آلاف في القرى، وزيادة المسطح 50 ألفا في المدن و12 ألف في القرى، وبناء السطح بالكامل 80 ألف جنيه بالمدن، و20 ألف بالقرى، وتحويل البدروم لنشاط غير مرخص قيمة جدية التصالح 120 ألف في المدن و30 ألفا في القرى.

وأثارت هذه المبالغ جدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي، رغم التأكيد على أن هذا الأمر يصب في مصلحة الدولة، وتستعرض "الوطن" مميزات للتصالح في مخالفات البناء

وقف قرارات الإزالة الصادرة للمبني المخالف، فضلا عن إيقاف إجراءات التقاضي في جميع الدعاوى.

التصالح على المباني المخالفة، يعد بمثابة رخصة رسمية للعقار، وتؤكد قانونية موقفة.

توصيل المرافق السليمة والرسمية مثل عداد الكهرباء، وعدادات المياه، وغيرها، بشكل سليم إلى المباني المخالفة.

في حالة التصالح على المخالفات، يتمكن صاحب العقار إصدار تراخيص تعليه أو تشطيبات أو غيرها.