محافظة السويس: موقع غرقى "الأدبية" بالعين السخنة غير مؤهل للسباحة

قال اللواء طارق عبد العظيم، سكرتير عام محافظة السويس، إن المحافظة استعانت بالقوات البحرية من أجل المساعدة في استخراج جثث الغرقى الذين غرقوا أمس الجمعة بإحدى المناطق المفتوحة على البحر بالشاطئ العام بمنطقة الأدبية في اتجاه العين السخنة، وتابع: "موقع غير مؤهل للسباحة مطلقاً كون المد والجذر بها شديد".

وأضاف "عبد العظيم "خلال اتصال هاتفي ببرنامج "التاسعة"، الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، عبر القناة الأولى المصرية، أن الغرقى ثلاثة، شقيقين وصديقهم، وتم انتشال جثة من مكان الحادث، والجثة الأخرى مساء اليوم على بعد 10 كيلو متر من موقع الغرق، وذلك يؤكد سرعة التيار بهذه المنطقة وعدم جاهزيتها للسباحة.

ولفت سكرتير عام محافظة السويس، إلى أنه جار البحث عن الجثة الثالثة، وتابع: "إن شاء الله في العيد سوف نغلق هذه المناطق بالكامل".