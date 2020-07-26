الأوراق المطلوبة لتوصيل الغاز إلى الأنشطة التجارية والمخابز

قالت وزارة البترول والثروة المعدنية إن هناك عددا من الأوراق المطلوبة لإدخال الغاز الطبيعي لعميل تجاري أو مخابز بلدي أو أفرنجي.

وأوضحت أن هذه الأوراق تتمثل في: