الأوراق المطلوبة لتوصيل الغاز إلى الأنشطة التجارية والمخابز
كتب:
مارينا رؤوف
07:11 ص | الأحد 26 يوليو 2020
قالت وزارة البترول والثروة المعدنية إن هناك عددا من الأوراق المطلوبة لإدخال الغاز الطبيعي لعميل تجاري أو مخابز بلدي أو أفرنجي.
وأوضحت أن هذه الأوراق تتمثل في:
- صورة عقد الإيجار أو إثبات الملكية بجانب الاطلاع على الأصل.
- إيصال كهرباء حديث باسم المشترك.
- صورة بطاقة تحقيق شخصية أو جواز السفر بجانب الاطلاع على الأصل.
- إيصال يثبت سداد تكاليف تنفيذ الأعمال.
- صورة من السجل التجاري بجانب الاطلاع على الأصل.
- صورة البطاقة الضريبة بجانب الاطلاع على الأصل.
- صورة من رخصة مزاولة النشاط.
- إيصال سداد تأمين العداد على حسب سعته.
- إيصال سداد تأمين الاستهلاك.