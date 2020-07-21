إعادة رصف منطقة علم الروم بمطروح بعد توصيل الغاز الطبيعي

تابع اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، أعمال التطوير الجارية حاليًا بمدينة مرسى مطروح، للتيسير على المواطنين والارتقاء بالخدمات المقدمة لهم.

ونفذ مجلس مدينة مرسى مطروح، اليوم، برئاسة وجيه عبد الرازق رئيس المدينة، إعادة ترميم ورصف بمنطقة علم الروم بعد إعادة الشيء لأصله عقب الانتهاء من توصيل شبكة الغاز الطبيعي، ووضع طبقة خرسانية بعد الانتهاء من مشروعات البنية التحتية.

وأكد "عبدالرازق" إصلاح كابلات شارع علم الروم من أول شارع الملح حتى منطقة مينا حشيش، وإناره كشافات الجزيره والجوانب، وكذلك إصلاح كابلات الكهرباء بطريق عجيبه وإنارة الكشافات.