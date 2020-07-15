تعرف على إجراءات توصيل الغاز لعميل جديد
كتب:
مارينا رؤوف
05:29 ص | الأربعاء 15 يوليو 2020
تعمل وزارة البترول والثروة المعدنية متمثلة في عدد كبير من شركات توصيل الغاز الطبيعي، على زيادة أعداد الوحدات السكنية العاملة بالغاز الطبيعي بدلا من البوتاجاز، خاصة بعد إعلان الدولة الاكتفاء الذاتي من الغاز الطبيعي بعد تحقيق العديد من الإنجازات والحقول الجديدة التي تُكتشف.
وتستعرض "الوطن" إجراءات توصيل الغاز لعميل جديد في عقار يعمل بالغاز من قبل:
- يتقدم العميل بطلب لدى الشركة المختصة في المنطقة التابع لها.
- يتم عمل معاينة عن طريق قسم خدمة العملاء لتحديد العمل المطلوب للعميل وتحديد رقم الكود في حالة وجود وصلة خارجية للعميل.
- يتم التعاقد مع العميل بعد تقديم جميع المستندات وسداد كافة الرسوم المقررة لإنجاز الخدمة منها تأمين العداد وتأمين استهلاك ومقابل التحويل.
- يتم عمل التركيبات للعميل بعد قيامه بسداد مقايسة التركيبات.
- تقوم الشركة بعمل تحويلات الأجهزة الموجودة لدى العميل بعد سداده قيمة المستحقات المطلوبة.