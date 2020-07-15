تعرف على إجراءات توصيل الغاز لعميل جديد

تعمل وزارة البترول والثروة المعدنية متمثلة في عدد كبير من شركات توصيل الغاز الطبيعي، على زيادة أعداد الوحدات السكنية العاملة بالغاز الطبيعي بدلا من البوتاجاز، خاصة بعد إعلان الدولة الاكتفاء الذاتي من الغاز الطبيعي بعد تحقيق العديد من الإنجازات والحقول الجديدة التي تُكتشف.

وتستعرض "الوطن" إجراءات توصيل الغاز لعميل جديد في عقار يعمل بالغاز من قبل: