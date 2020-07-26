محافظ الدقهلية يناقش الانضباط الأمني والمروري مع قيادات الأمن الجديدة

استقبل الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، وهيثم الشيخ، نائب المحافظ اليوم كل من اللواء عادل الطحلاوى مساعد أول وزير الداخلية لمنطقة شرق الدلتا الجديد، واللواء رأفت عبد الباعث مساعد وزير الداخلية مدير أمن الدقهلية الجديد، واللواء السيد سلطان نائب مدير أمن الدقهلية، واللواء مصطفى كمال مدير مباحث الدقهلية، وذلك بحضور اللواء عبد القادر النورى السكرتير العام للمحافظة.

وناقش اللقاء خطة مديرية أمن الدقهلية للانضباط الأمني بمراكز ومدن وقرى محافظة الدقهلية بتعاون كافة الأجهزة الشرطية وذلك لتوفير الأمن والأمان، والتصدي لكل أشكال الخروج على القانون.

وثمن المحافظ الجهود الأمنية المبذولة من قبل قطاعات المرور والمرافق والحماية المدنية لتحقيق الانضباط في الشارع الدقهلاوى.

وقال مختار، إن هذه الجهود تأتى انطلاقا من الحرص الدائم للارتقاء بمستوى الخدمات الأمنية المقدمة للمواطنين وتوفير الأمن والأمان للمواطنين.

وأضاف أن هناك متابعة مستمرة وشخصية بالتعاون مع اللواء مدير الأمن لكي تحقق الخطة الأمنية أهدافها المرجوة، عملا على راحة المواطنين وتوفير الأمن والأمان لهم بأنحاء المحافظة.

وأكد قيادات الأمن بالمحافظة، أن كافة قطاعات الأمن تضع على رأس أولوياتها التنفيذ الدقيق للخطة الأمنية الموضوعة في هذا الشأن بالتعاون والتنسيق مع كافة الأجهزة التنفيذية بالمحافظة، ومواجهة كافة أشكال الخروج عنه.