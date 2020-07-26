طقس حار لنهاية الشهر.. تعرف على درجات الحرارة حتى أول أيام العيد

توقعت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، ارتفاع درجات الحرارة خلال الأيام المقبلة، وحتى أول أيام عيد الفطر المبارك، حيث يعم طقس حار على أغلب محافظات القاهرة.

ونستعرض لكم توقعات هيئة الأرصاد لحالة الطقس حتى أول أيام عيد الفطر المبارك.

حالة الطقس في مصر الأحد 26 يوليو

أوضحت هيئة الأرصاد الجوية أنه من المتوقع أن يسود الأحد، طقس حار رطب نهارا، لطيف ليلا، وتنتشر الشبورة المائية صباحا والرياح معتدلة، على القاهرة الكبرى والوجه البحري، فيما يسود طقس معتدل نهارا، لطيف ليلا، وتنتشر الشبورة المائية صباحا، مع اعتدال الرياح، على السواحل الشمالية الغربية، السواحل الشمالية الشرقية، ووسط سيناء.

ويكون الطقس على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر شديد الحرارة نهارا، معتدل ليلا، والرياح معتدلة تنشط أحيانا على خليج السويس مما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية، أما على شمال الصعيد فالطقس شديد الحرارة نهارا، معتدل ليلا والرياح تنشط أحيانا، أما على جنوب الصعيد فيسود طقس شديد الحرارة نهارا، معتدل ليلا، مع سقوط أمطار خفيفة بمناطق متفرقة من أقصى جنوب البلاد، والرياح معتدلة.

حالة الطقس في مصر الاثنين 27 يوليو

قالت هيئة الأرصاد الجوية إنه من المتوقع أن يسود الاثنين، طقس حار رطب نهارا، لطيف ليلا، وتنتشر الشبورة المائية صباحا والرياح معتدلة تنشط أحيانا، على القاهرة الكبرى والوجه البحري، فيما يسود طقس معتدل نهارا، لطيف ليلا، وتنتشر الشبورة المائية صباحا، مع اعتدال الرياح، على السواحل الشمالية الغربية، السواحل الشمالية الشرقية، ووسط سيناء.

ويكون الطقس على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر شديد الحرارة نهارا، معتدل ليلا، وأمطار خفيفة على مناطق متفرقة تكون رعدية أحيانا، والرياح نشيطة مما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية، أما على شمال الصعيد فالطقس شديد الحرارة نهارا، معتدل ليلا والرياح معتدلة، أما على جنوب الصعيد فيسود طقس شديد الحرارة نهارا، معتدل ليلا، مع سقوط أمطار خفيفة بمناطق متفرقة تكون رعدية أحيانا، مع نشاط رياح مثيرة للرمال على بعض المناطق.

حالة الطقس في مصر الثلاثاء 28 يوليو

أوضحت هيئة الأرصاد الجوية إنه من المتوقع أن يسود الثلاثاء، طقس حار رطب نهارا، لطيف ليلا، وتنتشر الشبورة المائية صباحا والرياح معتدلة، على القاهرة الكبرى والوجه البحري، فيما يسود طقس معتدل نهارا، لطيف ليلا، وتنتشر الشبورة المائية صباحا، مع اعتدال الرياح، على السواحل الشمالية الغربية، السواحل الشمالية الشرقية، ووسط سيناء.

ويكون الطقس على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر شديد الحرارة رطب نهارا، معتدل ليلا، وأمطار خفيفة على مناطق متفرقة تكون رعدية أحيانا، والرياح نشيطة مما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية، أما على شمال الصعيد فالطقس شديد الحرارة نهارا، معتدل ليلا والرياح تنشط أحيانا، أما على جنوب الصعيد فيسود طقس شديد الحرارة نهارا، معتدل ليلا، مع سقوط أمطار خفيفة بمناطق متفرقة تكون رعدية أحيانا، مع نشاط رياح مثيرة للرمال والأتربة على بعض المناطق.

حالة الطقس في مصر الأربعاء 29 يوليو

قالت هيئة الأرصاد الجوية إنه من المتوقع أن يسود الأربعاء، طقس حار رطب نهارا، لطيف ليلا، وتنتشر الشبورة المائية صباحا والرياح معتدلة تنشط أحيانا، على القاهرة الكبرى والوجه البحري، فيما يسود طقس معتدل نهارا، لطيف ليلا، وتنتشر الشبورة المائية صباحا، مع اعتدال الرياح، على السواحل الشمالية الغربية، السواحل الشمالية الشرقية، ووسط سيناء.

ويكون الطقس على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر شديد الحرارة رطب نهارا، معتدل ليلا، وأمطار خفيفة على مناطق متفرقة تكون رعدية أحيانا، والرياح نشيطة مما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية، أما على شمال الصعيد فالطقس شديد الحرارة نهارا، معتدل ليلا والرياح تنشط أحيانا، أما على جنوب الصعيد فيسود طقس شديد الحرارة نهارا، معتدل ليلا، مع سقوط أمطار خفيفة بمناطق متفرقة تكون رعدية أحيانا، مع نشاط رياح مثيرة للرمال والأتربة على بعض المناطق.

حالة الطقس في مصر الخميس 30 يوليو

توقع خبراء الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن يشهد طقس الخميس المقبل 30 يوليو والذي يوافق وقفة عرفات الله، ارتفاعا في درجات الحرارة على أغلب الأنحاء، وأن تشهد القاهرة الكبرى طقسا حارا نهارا لطيف ليلا، مع نزول الشبورة المائية صباحا والرياح معتدلة تنشط أحيانا.

ويشهد الوجه البحري أيضا، نهارا طقس لطيف ليلا وشبورة مائية صباحا والرياح معتدلة، والسواحل الشمالية الغربية تشهد طقس معتدل نهارا لطيف ليلا، والرياح معتدلة تنشط أحيانا، وأن تشهد السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء طقس معتدل نهارا لطيف ليلا وشبورة مائية صباحا والرياح معتدلة.

كما توقع الخبراء أن يسود بجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر، طقسا شديد الحرارة نهارا معتدل ليلا وأمطار خفيفة على مناطق متفرقة تكون رعدية أحيانا والرياح نشطة مثيرة للرمال والأتربة وتؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية، وشمال الصعيد يكون الطقس شديد الحرارة نهارا معتدل ليلا والرياح نشطة، فيما يشهد جنوب الصعيد طقس شديد الحرارة نهارا معتدل ليلا، مع نزول أمطار خفيفة تكون رعدية أحيانا والرياح نشطة تكون مثيرة للرمال والأتربة على بعض المناطق.

حالة الطقس في مصر الجمعة 31 يوليو

وتوقع خبراء الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن تشهد القاهرة خلال، أول أيام عيد الأضحى، الجمعة المقبلة، طقسا حارا نهارا لطيف ليلا وشبورة مائية صباحا والرياح معتدلة تنشط أحيانا، فيما يشهد الوجه البحري أيضا طقس حار نهارا لطيف ليلا وشبورة مائية صباحا والرياح معتدلة، والسواحل الشمالية الغربية تشهد طقس معتدل نهارا لطيف ليلا، وشبورة مائية صباحا والرياح معتدلة تنشط أحيانا.

كما توقع الخبراء، أن تشهد السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء طقسا معتدلا نهارا لطيف ليلا وشبورة مائية صباحا والرياح معتدلة، وجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر يسود طقس شديد الحرارة نهارا معتدل ليلا وأمطار خفيفة على مناطق متفرقة تكون رعدية أحيانا والرياح نشطة مثيرة للرمال والأتربة وتؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية، وشمال الصعيد يكون الطقس شديد الحرارة نهارا معتدل ليلا والرياح نشطة مثيرة للرمال والأتربة، وأن يشهد جنوب الصعيد طقس شديد الحرارة نهارا معتدل ليلا وأمطار خفيفة تكون رعدية أحيانا والرياح نشطة تكون مثيرة للرمال والأتربة على بعض المناطق.

وعن درجات الحرارة المتوقعة ليوم الجمعة المقبلة، أول أيام العيد، فالعظمى بالقاهرة الكبرى 38 درجة والصغرى 26 درجة، والوجه البحرى العظمى 37 درجة والصغرى 25 درجة، والسواحل الشمالية الغربية العظمى 32 درجة والصغرى 26 درجة، والسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء العظمى 33 درجة والصغرى 27 درجة، جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر العظمى 41 والصغرى 30 درجة، وشمال الصعيد العظمى 41 درجة والصغرى 28 درجة، وجنوب الصعيد العظمى 47 درجة والصغرى 33 درجة.