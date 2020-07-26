الطقس اليوم الأحد 26-7-2020 في مصر والدول العربية

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد، اليوم الأحد، طقس مائل للحرارة رطب على الوجه البحري والقاهرة معتدل على السواحل الشمالية.

الطقس في مصر

يسود طقس شديد الحرارة على شمال وجنوب الصعيد نهارا لطيف على القاهرة والوجه البحري، وعلى السواحل الشمالية معتدل على شمال وجنوب الصعيد ليلا والرياح معتدلة تنشط أحيانا.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط معتدلة وارتفاع الموج فيه يتراوح من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية، وحالة البحر الأحمر معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج فيه يتراوح من مترين إلى مترين ونصف والرياح السطحية شمالية غربية.

الطقس في السعودية

تتوقع الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة بالمملكة العربية السعودية، استمرار هطول الامطار الرعدية المصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على مرتفعات مناطق نجران، جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة، المدينة المنورة، تبوك قد تمتد الى الأجزاء الساحلية من تلك المناطق.

كذلك لا يستبعد تكون السحب الرعدية على أجزاء من مناطق الرياض، القصيم، الشرقية، حائل.

الطقس في الأردن

ووفقًا لدائرة الأرصاد الجوية بالمملكة الأردنية الهاشمية، تؤثر على المملكة موجة حارة متوسطة المدى؛ ناتجة عن اندفاع كتلة هوائية حارة من شبه الجزيرة العربية نحو المملكة، حيث تؤدي الى ارتفاع ملموس على درجات الحرارة؛ لتسجل أعلى من معدلاتها الاعتيادية بحوالي (7-8) درجات مئوية.

وتسود أجواء حارة في المرتفعات الجبلية والسهول، بينما تكون حارة جداً في مناطق البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة، وتظهر في ساعا المساء بعض من الغيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية في الاجزاء الشرقية والجنوبية الشرقية ، الرياح شرقية خفيفة السرعة تتحول بعد الظهر إلى شمالية غربية معتدلة السرعة.