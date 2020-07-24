الطقس اليوم الجمعة 24-7-2020 في مصر والدول العربية

أوضحت هيئة الأرصاد الجوية أنه من المتوقع أن يسود اليوم، الجمعة، طقس حار رطب نهارا، لطيف ليلا، وتنتشر الشبورة المائية صباحا والرياح معتدلة، على القاهرة الكبرى والوجه البحري، فيما يسود طقس معتدل نهارا، لطيف ليلا، وتنتشر الشبورة المائية صباحا، مع اعتدال الرياح، على السواحل الشمالية الغربية، السواحل الشمالية الشرقية، ووسط سيناء.

الطقس في مصر

ويكون الطقس على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر شديد الحرارة نهارا، معتدل ليلا، والرياح معتدلة تنشط أحيانا على خليج السويس مما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية، أما على شمال وجنوب الصعيد فالطقس شديد الحرارة نهارا، معتدل ليلا والرياح معتدلة.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون خفيفة إلى معتدلة ويتراوح ارتفاع الموج فيه بين متر ومتر ونصف ورياح سطحية شمالية غربية.

وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدلة ويتراوح ارتفاع الموج فيه بين متر ونصف إلى مترين ورياح سطحية شمالية غربية.

الطقس في الأردن

وكشفت دائرة الأرصاد الجوية بالمملكة الأردنية الهاشمية، عن انخفاض الحرارة قليلاً، مع بقاء الأجواء حارة نسبياً في المرتفعات الجبلية والسهول، وحارة في باقي مناطق المملكة، الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات.

الطقس في الكويت

وفقًا لإدارة الأرصاد الجوية التابعة للإدارة العامة للطيران المدني بدولة الكويت، طقس الجمعة، حار و رطب نسبيا خاصة على المناطق الساحلية والرياح متقلبة الإتجاه إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة 08 - 35 كم/ساعة و تظهر بعض السحب المتفرقة، نهارا، حار إلى مائل للحرارة و رطب و غائم جزئيا والرياح جنوبية شرقية إلى جنوبية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط على فترات 10 - 40 كم/ساعة مع فرصة لتكون الضباب الخفيف على بعض المناطق و تظهر بعض السحب المتفرقة، ليلا.