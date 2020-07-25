الطقس اليوم السبت 25-7-2020 في مصر والدول العربية

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود الطقس اليوم السبت شبورة مائية صباحا مائل للحرارة رطب على الوجة البحري والقاهرة والرياح معتدلة تنشط أحيانا.

الطقس في مصر

وتتكون الشبورة المائية صباحا، ويكون الطقس معتدل على السواحل الشمالية والرياح معتدلة تنشط أحيانا، ويكون الطقس شديد الحرارة على شمال وجنوب الصعيد والرياح معتدلة تنشط أحيانا.

وبالنسبة لحالة الطقس ليلا يكون لطيف على القاهرة والوجه البحري ولطيف على السواحل الشمالية ومعتدل على شمال وجنوب الصعيد.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون خفيفة إلى معتدل وارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف والرياح السطحية شمالية غربية، وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين و الرياح السطحية شمالية غربية.

الطقس في السعودية

تتوقع الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة بالمملكة العربية السعودية هطول امطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على مرتفعات نجران، جازان، عسير، الباحة، ومكة المكرمة تمتد حتي مرتفعات المدينة المنورة، كذلك لايستبعد تكون السحب الرعدية على أجزاء من مناطق الرياض، القصيم، الشرقية، حائل.

كما تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق الرياض، الشرقية، نجران تمتد الى الأجزاء الشرقية من المرتفعات الجنوبية الغربية.

الطقس في الكويت

وكشفت الإداة العامة للطيران المدني، عن أن خلال النهار يسود طقس حار و رطب نسبيا خاصة على المناطق الساحلية و غائم جزئيا والرياح جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط على فترات 12 - 40 كم/ساعة مع فرصة ضئيلة لأمطار متفرقة تكون رعدية أحيانا.

بينما ليلا يسود طقس حار إلى مائل للحرارة و رطب والرياح جنوبية شرقية إلى متقلبة الاتجاه خفيفة إلى معتدلة السرعة 08 - 38 كم/ساعة و تظهر بعض السحب المتفرقة مع فرصة لتكون الضباب الخفيف على بعض المناطق.