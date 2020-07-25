المعارضة التركية: نعيش أسوأ أزمة اقتصادية وسياسية بسبب أردوغان

قال زعيم حزب الشعب الجمهوري التركي المعارض كمال أوغلو، اليوم، إن تركيا تعيش أسوأ أزمة اقتصادية وسياسية بسبب سياسات رئيس النظام رجب طيب أردوغان.

وأوضح أوغلو، أن الأزمة التي تمر بها أنقرة هي أزمة حكم وديمقراطية، والشعب التركي يعيش حقبة تبعية القضاء للقصر الرئاسي، والاقتصاد يعيش وضعًا صعبًا حيث تواجه الدولة ديونا كبيرة جدًا، وفقا لما ذكرته قناة العربية الإخبارية.

واتهم أوغلو، أردوغان بتدمير السياسة الخارجية التركية التي تعتبر اليوم مذلة، لافتًا إلى أن استقلال الاقتصاد التركي يواجه خطرًا بسبب أردوغان وتحالفه مع قطر.

وأضاف زعيم الحزب التركي المعارض، أن سياسة حزب العدالة والتنمية تدمر الدولة التركية، مشددًا على ضرورة كتابة دستور جديد للتخلص من سياسة أردوغان التي دمرت البلاد.

وبدأت الانتخابات الرئاسية لحزب الشعب الجمهوري التركي، اليوم، وذلك خلال المؤتمر الـ37 للحزب، وسط توقعات بفوز رئيس الحزب الحالي، وزعيم المعارضة التركية، كمال كليتشدار أوغلو، واستمراره في رئاسة الشعب بدعم وتوقيع من 80 رئيس بلدية، وفقا لما ذكره موقع "تركيا الآن".

وقالت صحيفة "تي 24"، إن الانتخابات الرئاسية لحزب الشعب الجمهوري سوف تستمر لمدة يومين.

وبدأت صباح اليوم الساعة العاشرة بالتوقيت المحلي، ويتضمن المؤتمر إذاعة بعض الأفلام الوثائقية القصيرة عن مشاركة الحزب في مسيرة الدفاع من أجل مساندة المحامين، فضلًا عن كلمات ورسائل رؤساء حزب الشعب الجمهوري القدامى.

وينافس كلتشدار أوغلو، الذي يعد زعيم المعارضة التركية حاليًا، عضو الحزب إلهان جيهانر، وتولجا يارمان، وإيتوج إتيجي، وأوضحت الصحيفة التركية، أن فرصهم في الفوز ضعيفة جدًا مقابل كليتشدار أوغلو الذي يبدو أنه سيفوز برئاسة الحزب للمرة السادسة بدعم وتوقيع 80 رئيس مقاطعة على ترشيحه.

وقالت "تي 24"، إن انتخابات الشعب تأتي في ضوء الحفاظ على التدابير الوقائية لفيروس كورونا المستجد أثناء الانتخابات، وأن إدارة الحزب حرصت على وضع صناديق الاقتراع على مسافات متباعدة مع تخصيص كابينة خاصة بكل صندوق.