"التموين" تُعلن بدء مبادرة "مايغلاش عليك" ولمدة ثلاثة أشهر

قال الدكتور عمرو مدكور، مساعد وزير التموين والتجارة الداخلية لنظم المعلومات، إن مبادرة تشجيع وتحفيز المنتج المحلي تبدأ اليوم الأحد، تحت اسم "ميغلاش عليك" لمدة 3 أشهر، ويستفيد منها 22 مليون بطاقة تموينية، موضحًا أن هناك تخفيضات أكثر من 20 % ترعاها وزارة المالية، وعلى وزارة التموين تزويد وزارة المالية ببيانات البطاقات التموينية.

وأضاف "مدكور"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "على مسئوليتي"، الذي يُعرض على شاشة "صدى البلد"، مع الإعلامي أحمد موسى، أن دعم المواطنين بـ 200 جنيه لكل فرد على البطاقة التموينية لمرة واحدة فقط، بحد أقصى 1000 جنيه.

وأشار مساعد وزير التموين والتجارة الداخلية، إلى أن المبادرة تشمل كل السلع المصنوعة في مصر باستثناء السيارات والمواد الغذائية، والدعم هذا ليس نقديا ولا يصرف من منافذ التموين، لكن يحصل عليه المواطن كخصم فيما يشتريه.