عاجل.. مظاهرات ضد نتنياهو أمام مقر إقامته تطالبه بالاستقالة

شهدت مدينة القدس المحتلة، تجمع آلاف المتظاهرين أمام مقر إقامة رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، لمطالبته بالاستقالة من منصبه.

وتأتي المظاهرات احتجاجًا على "فساد الحكومة"، حيث هاجم المحتجون إدارة رئيس الوزراء لأزمة انتشار فيروس كورونا المستجد، كما أدانوا ما أسموه بـ"هجماته على الديموقراطية"، وفقًا لما نقله "سكاي نيوز".

واحتج المتظاهرون على قانون تم إقراره هذا الأسبوع، أعطى بموجبه الحكومة صلاحيات خاصة حتى يونيو 2021 تخفض الرقابة البرلمانية على القرارات الحكومية، بحجة مكافحة فيروس كورونا.

وشهدت القدس المحتلة مظاهرات عديدة خلال الأسابيع الأخيرة، إلا أن مظاهرة السبت كانت الأكبر، إذ ضمن أكثر من 5000 متظاهر أمام مقر إقامة نتنياهو.

ورفع المتظاهرون لافتات هاجموا بها نتنياهو مثل: "فاسد، مللنا منك، أين الأخلاق والقيم؟"، مطالبًا نتنياهو المتهم بالفساد في 3 قضايا بالاستقالة.

وشهدت المظاهرات اشتباكات بين المتظاهرين والشرطة، إذ عملت الأخيرة على تفريقهم بخراطيم المياه ما أسفر عن إصابات عديدة بين صفوف المحتجين.