العراق يطلق عملية عسكرية في "ديالي" لملاحقة خلايا داعش

أعلنت قيادة العمليات المشتركة العراقية، انطلاق عملية عسكرية في محافظة ديالى تهدف لملاحقة خلايا تنظيم داعش الإرهابي، حسبما ذكرت قناة "سكاي نيوز عربية".

وفي وقت سابق، أعلنت خلية الإعلام الأمني في العراق، ضبط طائرة مسيرة تحمل مقذوف زنة 2 كجم فوق أحد البنايات بمنطقة الجادرية ببغداد، وفقا لما ذكرته قناة "السومرية" الإخبارية العراقية.

وذكرت الخلية العراقية في بيان: "جرى تفكيك المقذوف وضبط الطائرة المسيرة، وباشرت قواتنا الأمنية في إجراء تحقيق كامل".