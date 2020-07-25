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استقرار أسعار الذهب للمرة الأولى من أسبوع بسبب الإجازة

كتب:

منى السعيد
10:01 م | السبت 25 يوليو 2020
أسعار الذهب

أسعار الذهب

استقرت أسعار الذهب في نهاية تعاملات اليوم السبت الموافق 25 يوليو، بسبب إغلاق البورصات العالمية، الأمر الذي انعكس على سعر المعدن الأصفر في الأسواق المحلية والصاغة، على خلفية تصاعد الأسعار إلى أرقام قياسية على مستوى المحلي، واقترابه من الوصول لأعلى سعر عالمي.

وترصد "الوطن"، في ضوء ما تقدمه من خدمات يومية ومتنوعة للمتابعين والقراء، متوسط سعر أعيرة الذهب، خلال نهاية تعاملات اليوم، التي شهدت استقرار منذ التعاملات التي وردت صباح اليوم.

أسعار الذهب

سجّلت أسعار الذهب، استقرارا في نهاية تعاملات اليوم؛ ليتراوح سعر جرام الذهب عيار 24 بين 966 و968 جنيهًا، فيما تراوح سعر جرام الذهب عيار 21 بين 845 و847 جنيها، بينما تراوح سعر جرام الذهب عيار 18 بين 724 و726 جنيهًا.

سعر الجنيه الذهب

ووصل سعر الجنيه الذهب، خلال نهاية تعاملات اليوم، إلى 6 آلاف و776 جنيها.    

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