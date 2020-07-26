التجارة تسعى لإعادة صناعة الغزل والنسيج في مصر لسابق عهدها

قالت الدكتورة نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، إنّ الرئيس عبدالفتاح السيسي وجّه أمس بإنشاء 13 مجمعا صناعيا، بينها مجمعات لصناعة الغزل والنسيج.

وأضافت جامع، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية خلود زهران، في برنامج "هذا الصباح"، المذاع على فضائية إكسترا نيوز، أنّ الدولة تقدم كل التيسيرات لذلك، وتعمل بشكل متكامل فيما يخص دعم شركات قطاع الأعمال، وعلى الجانب الآخر القطاع الخاص ومصانعه وورشه والعمالة التي يمكن الاستفادة بها، وكذا طاقة الشباب الراغبين في العمل، وتوفير فرصة عمل من خلال إقامة مشروع.

وتابعت أنّه سيتم طرح المجمعات الجديدة بشروط مبسطة، بناء على توجيهات الرئيس بأنّ كراسة الشروط التي يتم طرحها للمواطنين تكون شاملة كل شيء، وفي نفس الوقت يتم تجهيز التيسرات المطلوبة، وهي ليست مالية فقط، لكن أيضا التدريب.

ولفتت إلى تخصيص أحد المجمعات الموجودة في المحلة الكبري لصناعة المنسوجات، موضحة أنّه جرى تحديد أنشطة تتناسب مع اتحاد المجمع، إضافة إلى أنّها يطلق عليها مشروع صغير أو متوسط، لافتة إلى أنّه بمجرد الطرح يتم التقدم سواء في هيئة التنمية الصناعية أو جهاز تنمية المشروعات، ومن يتقدم وليس لديه الخبرة يخضع لبرنامج تدريبي في جهاز تنمية المشروعات، من حيث كيف تدير المشروع، وليس مجرد تدريب مهني فقط، لكن إدارة المشروع في حد ذاته بحاجة لخبرة، لأنه من الممكن توفير كل شيء، بينما هو يفتقد لجودة الإدارة وبالتالي المشروع لا يكلل بالنجاح.