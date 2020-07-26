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ضبط مالك شركة بحوزته مستلزمات طبية مجهولة المصدر

كتب:

خالد فهمي
09:59 ص | الأحد 26 يوليو 2020
صورة أرشيفية

صورة أرشيفية

ضبطت مباحث التموين بمديرية أمن القاهرة، صاحب شركة عثر بحوزته على مستحضرات تجميل ومستلزمات طبية مجهولة المصدر، وجرى التحفظ على المتهم والمضبوطات تحت تصرف النيابة العامة.

ووردت معلومات أكدتها تحريات ضباط مباحث التموين بالقاهرة مفادها حيازة صاحب شركة دون ترخيص كميات من مستحضرات التجميل والمستلزمات الطبية مجهولة المصدر، وبتقنين الإجراءات وبالتفتيش عثر داخل مقر الشركة على (850 عبوة مستحضرات تجميل ومستلزمات طبية – 250 كمامة -  60 كيلو "كحول – جلسرين – فازلين") مجهولة المصدر، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

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