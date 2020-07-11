ضبط 1288 قضية تموينية في 24 ساعة.. تضم 26 ألف قطعة مستلزمات طبية

واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية لضبط جرائم الغش التجاري.

وأسفرت تلك الحملات عن ضبط 1288 قضية تموينية متنوعة خلال 24 ساعة أبرزها القضايا الآتية:

ضبط المدير المسؤول عن مصنع لإنتاج مصنعات الدواجن بدون ترخيص بدائرة قسم شرطة المرج بمحافظة القاهرة لحيازته (3.910 طن سلع غذائية "مفروم دواجن" مجهولة المصدر قام بتعبئتها داخل عبوات مغشوشة ومقلدة لإحدى العلامات التجارية) طبقاً لتقرير اللجنة المرافقة للمأمورية، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق مدخلاً الغش والتدليس على المستهلكين.

جرى ضبط مالك محل دون ترخيص لتجارة السلع الغذائية بدائرة قسم شرطة باب الشعرية بمحافظة القاهرة لحيازته (1.980 طن سلع غذائية "أرز أبيض – مكرونة"، 3432 عبوة سلع غذائية "زيت طعام – عصائر" مجهولة المصدر) تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق مدخلاً الغش والتدليس على المستهلكين.

تمّ ضبط المدير المسؤول عن مخزن دون ترخيص لتجارة الأدوية والمستلزمات الطبية بدائرة قسم شرطة سوهاج أول العامرية (بمحافظة الإسكندرية ) لحجبه عن التداول (1500 عبوة وقطعة مستلزمات طبية "كمامة – مطهرات" بقصد رفع أسعارها – 24396 عبوة وقطعة أدوية ومستحضرات تجميل مجهولة المصدر وغير مسجلة بوزارة الصحة).

كما ضبط أيضًا مالك مخبز بلدي بدائرة قسم شرطة السلام أول بمحافظة القاهرة لاستيلائه على 169448جنيه دون وجه حق عن طريق التلاعب وإختراق نظام تشغيل منظومة الخبز، بإثبات عمليات صرف خبز وهمية والإستيلاء على مقابل إنتاج وتصنيع الخبز دون إنتاجه فعلياً وتصرفه في الدقيق البلدى المدعم ببيعه بالسوق السوداء.

وجرى ضبط المدير المسؤول عن مستودع بوتاجاز بدائرة مركز شرطة شبين القناطر بمحافظة القليويبة) لتجميعه (400 إسطوانة بوتاجاز صغيرة الحجم) غير مثبتة بالدفتر الخاص بالمستودع بقصد الإتجار بها وبيعها بأزيد من السعر الرسمى بالسوق السوداء.. وقدرت قيمتها بملبغ 54 ألف جنيه.

كما تمّ شن حملة نوعية لضبط قضايا التلاعب في أسعار السجائر وبيعها بأزيد من السعر الرسمي وحجبها عن التداول بالأسواق بقصد رفع أسعارها، أسفرت عن ضبط 225 قضية بإجمالي مضبوطات 23368 عبوة سجائر.