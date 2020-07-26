التجارة: ضخ 10 ملايين جنيه خلال أسبوع لتحويل السيارات إلى العمل بالغاز

قالت الدكتورة نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، إنّه فيما يخص تحويل السيارات من بنزين لغاز، فهناك مرحلة أولى تضم السيارات الأجرة والميكروباص، التي لم يمض على صنعها 20 سنة، وألا تقل كفاءة المحرك عن 75%، وهناك اشتراطات فنية يتم الكشف عليها في مركز التحويل التابع لوزارة البترول.

وأضافت جامع، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية خلود زهران، في برنامج "هذا الصباح"، المذاع على فضائية إكسترا نيوز، أنّه خلال الأسبوعين الماضيين جرى ضخ نحو 10 ملايين جنيه في أسبوع واحد، كما أنّ الإقبال من المواطنين الذين يريدون تحويل سيارتهم لغاز جيد جدا.

وتابعت، أنّ السيارات التي تعمل بالسولار لا يصلح تحويلها لغاز، لأنه لابد من إحلال لسياراته بأخرى تعمل بالغاز، موضحا أنّ البرنامج اقترب على الانتهاء وسيتم الإعلان عنه في وقت قريب.