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أستاذ قانون جنائي يكشف عقوبة تسجيل مكالمات لشخص دون علمه

كتب:

محمد عزالدين
10:40 ص | الأحد 26 يوليو 2020
أرشيفية

أرشيفية

قال اللواء الدكتور نبيل حسن أستاذ القانون الجنائي، إنّه ممنوع قانوناً تسجيل مكالمات شخصية دون وجه حق.

وأضاف حسن، خلال حواره ببرنامج "صباح الخير يا مصر"، المذاع على القناة الأولي، والفضائية المصرية، وشاشة "ON"، مع الإعلامية دينا عبد الكريم، أنّ تسجيل المكالمات الهاتفية للغير، دون موافقته أو علمه، يعرض مرتكبها للسجن.

وأضاف: "لو بتكلم في مكان عام وتم التسجيل لا مشكلة، لكن لو أن شخص سجلى مكالمة من غير علمي، يتعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة".

وأكد أنّ الدستور حما الحياة الخاصة، ولا يمكن لأحد التعدى على أسرار الآخرين الشخصية، والتعليق أو المصادرة من قبل السلطات يكون بإذن مسبب من القاضي.

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