كوريا الشمالية تعلن "حالة طوارئ قصوى" بسبب كورونا

بعد نحو 7 أشهر على ظهوره في الجارة الصين، وتفشيه حول العالم، أعلنت كوريا الشمالية، اليوم، أنها في "حالة طوارئ قصوى" بعد اشتباهها بأول إصابة بوباء كورونا المستجد "كوفيد 19"، وفق الإعلام الرسمي، معترفة للمرة الأولى بأن الوباء قد يكون وصل إلى البلاد.

ووصفت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية الإصابة بأنها لـ"شخص يشتبه بأنه مصاب بالفيروس الماكر عاد في 19 يوليو بعد أن اجتاز بطريقة غير شرعية خط ترسيم الحدود"، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الفرنسية "فرانس برس".

وكانت بيونج يانج، قالت في وقت سابق إنه لم تسجل أي إصابة بالوباء، وإن حدود البلاد لا تزال مقفلة، وفقا لما ذكرته قناة "سكاي نيوز عربية" الإخبارية.