إزالة إشغالات الباعة الجائلين ومصادرة الشماسي والموازين بضواحي بورسعيد

نظم حي الضواحي ببورسعيد، اليوم، حملة مكبرة برئأسة اللواء أحمد قاسم رئيس الحي، لإزالة إشغالات الباعة الجائلين في شوارع الحي.

جرى إزالة إشغالات الباعة الجائلين بامتداد شارع العبور بمحيط سور نادي الغزل وأمام منطقه الاستثمار وحول محيط مسجد سرحان بشارع عبد الرحمن شكري، وأمام مجمع علي سليمان التعليمي والكوبري الإماراتي بالضواحي.

كما جرى رفع وإزالة إشغالات الباعة الجائلين ومصادرة عدد من الشماسي والموازين من امتداد جانبي تقاطع شارع البترول. كما جرى التنبيه على الباعة الجائلين والإشغالات بعدم الوقوف وإشغال الطريق.