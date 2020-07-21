محافظ بورسعيد يبحث تحويل سيارات البنزين إلى غاز طبيعي

عقد أمس الاثنين، اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اجتماعا لمناقشة تحويل السيارات التى تعمل بالبنزين إلى سيارات تعمل بالغاز الطبيعي.

جاء ذلك بحضور المهندس عمرو عثمان نائب محافظ بورسعيد ، واللواء يوسف الشاهد السكرتير العام والعميد محمد بصلة مدير إدارة مرور بورسعيد، ومسؤولى شركة غاز تك وكار جاز.

وأكد محافظ بورسعيد أن خطة تحويل السيارات لتعمل بالغاز الطبيعى بدلا من البنزين، تأتى طبقا لتوجيهات القيادة السياسية بعمل السيارات بالغاز الطبيعى، فى إطار الارتقاء وتطوير خدمات تمويل السيارات المقدمة للمواطنين.

وطالب المحافظ بتزويد الطاقة الاستيعابية للمحطات من الغاز الطبيعى، وذلك لتناسب احتياجات المواطنين من تمويل السيارات، ومنعا للتكدس والازدحام الناتج فى محطات تمويل السيارات، وأيضا تزويد المحطات بأكبر عدد من طرمبات الغاز والتى تترواح ما بين 12/18 طرمبة، وعمل خطة زمنية لتقسيم العمل على مرحلتين للانتهاء من تحويل السيارات من السولار للغاز الطبيعى.

وشدد محافظ بورسعيد على سرعة البدء فى تتفيذ قرار القيادة السياسية الخاص بتمويل السيارات بالغاز الطبيعى، وذلك تماشيا مع خطط التطوير التى تتم فى مختلف المجالات وبما يحقق مصلحة المواطنين فى المقام الأول.