"شاهد زوجته في أحضان والده".. القصة الكاملة لجريمة الوراق

بعد مرور 6 أشهر أسدلت النيابة العامة الستار على جريمة هزت منطقة الوراق بالجيزة، حيث تخلص عامل بناء من زوجته بعدما شاهدها في أحضان والده، ليتم إحالتهما إلى المحاكمة الجنائية بتهمة القتل العمد للمجني عليها.

بدأت الواقعة عندما شاهد الزوج - والده - يعاشر زوجته داخل غرفة النوم في شقته التي تقع بالطابق الأرضي بعقار سكني بمنطقة الوراق، ما دفعه للإمساك بسكين المطبخ وتعدي عليها وسدد لها عدة طعنات، وقام المتهم الثاني - والد الزوج - بخنق المجني عليها خوفا من الفضحية.

ذكرت تحريات وتحقيقات المباحث، التي جرت تحت إشراف اللواء طارق مرزوق مدير أمن الجيزة، واللواء محمود السبيلي مدير المباحث، أن "أحمد.م" عامل بناء، توجه إلى غرفة والده "محمد" 70 سنة، بائع متجول، لزيارته، وفوجئ بوجود زوجته "زينب" مع والده حيث كانا يمارسان علاقة محرمة، فاستل سكينا وسدد لها طعنة بالبطن، وأثناء ذلك كتم والده أنفاسها حتى أزهق روحها خشية الفضيحة.

وأضافت التحريات والتحقيقات، التي أشرف عليها العميد عمرو طلعت رئيس المباحث الجنائية لقطاع شمال الجيزة، والعقيد أحمد الوليلي مفتش مباحث شمال الجيزة، والمقدم هاني مندور رئيس مباحث الوراق، أن المجني عليها كانت متزوجة منذ 5 سنوات ولديها طفلين، من المتهم الأول، وكان دائما الخلاف معها بسبب سوء سلوكها، وكانت تقيم علاقة آثمة مع طليقها ووالده.

قررت النيابة حبس المتهمين على ذمة التحقيقات، وعقب ورود تحريات المباحث النهائية وتقرير الطب الشرعي الخاص بالمجني عليها، أصدرت النيابة قرارها السابق.