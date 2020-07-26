التموين عن خصم الـ10% بمنتجات "ميغلاش عليك": هتلاقوا لافتة على المحل

علق الدكتور عمرو مدكور مستشار وزير التموين، على تفاصيل المبادرة التي أطلقتها وزارة المالية بتوجيه من الرئيس عبدالفتاح السيسي لتحفيز الاستهلاك ودعم المنتج المحلي لمدة 3 أشهر، مبينًا أنَّه يتمّ خلالها إضافة دعم بطاقات التموين بـ200 جنيه للفرد، وحد أقصى 1000 جنيه للبطاقة.

وقال "مدكور"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية خلود زهران، في برنامج "هذا الصباح"، المذاع على فضائية "إكسترا نيوز"، إنَّ وزارة التموين ليست طرفًا في المبادرة، وبالتالي جميع الجهات التابعة لوزارة التموين ليست طرفًا فبالتبعية، بمعني أنَّ المبادرة لا تشمل سلعتين فقط وهما الصناعات الغذائية وصناعة السيارات وعدا ذلك فجميع المنتجات متاحة.

وتابع: "نستطيع من خلال بطاقة التموين التعامل مع المحلات التي تضع لافتة (ميغلاش عليك)، وحينها يتمّ خصم نسبة 10% على إجمالي الفاتورة، موضحًا "لو السلعة ثمنها بعد الخصومات 10 آلاف جنيه توفر المبادرة خصمًا قدره 1000 جنيه" وذلك بشرط أن تكون بطاقة التموين عليها 5 أفراد فأكثر.

ووضعت وزارة التموين عدة شروط لنزول مبالغ الدعم إلى بطاقة التموين والتي ستكون متاحة لأصحاب البطاقات التموينية والبالغ عددهم 22 مليون مواطن، وتخدم أكثر من 70 مليون مواطن، شرط أن تكون البطاقة صالحة وليست موقوفة، وألا تكون البطاقة تالفة أو تم فقدانها.

كما تمنح مبادرة تحفيز الاستهلاك نسبة خصم للمواطنين الراغبين في الشراء خلال فترة المبادرة تبلغ في المتوسط 20%، ولأصحاب بطاقات التموينية يمكنهم الحصول على خصم إضافي يبلغ 10%، وبذلك يكون الخصم على المنتج لا يقل عن 30%.

وتضم المنتجات الالكترونيات والأجهزة المنزلية، والملابس الجاهزة، ومنتجات الجلود، والأثاث، ومنتجات تشطيب المنازل، والصناعات الحرفية، ومنتجات أخرى.

وتسهم المبادرة في توفير السلع بأسعار مخفضة للمواطنين بما يرفع الرضا العام ومستوى معيشة المواطن، ويشجع المنتج المحلي ويحفز الاستهلاك كمكون أساسي من مكونات نمو الناتج المحلي الإجمالي، فضلا عما ستسهم به المبادرة من تشجيع للمصانع على زيادة الانتاج وزيادة فرص العمل، إلى جانب زيادة كميات السلع المباعة من خلال المحلات التجارية والسلاسل التجارية.