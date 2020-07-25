وزير المالية عن مبادرة "ما يغلاش عليك": نتحمل 12 مليار جنيه

قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إن المواطنين سيحصلون على تخفيضات كبرى ضمن مبادرة "ما يغلاش عليك"، حيث تواصلت الدولة مع الشركات والمصنعين لتخفيض الأسعار وتعزيز القدرة الشرائية للمواطنين.

وأضاف "معيط"، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج "مساء DMC"، والذي تقدمه الإعلامية إيمان الحصري، على فضائية "DMC"، أن المبادرة مدعمة من الخزانة العامة للدولة بـ 12.25 مليار جنيه، ومن سيقوم بالاشتراك في تلك المبادرة من التجار والمصنعين فسينجح في بيع منتجاته واسترداد الـ10% خصم من الخزنة العامة للدولة، موضحا أن المبادرة توفر خصما لكل فرد 200 جنيه، وعلى بطاقات التموين تصل مستويات التخفيضات لـ ألف جنيه: "لو اشترينا تلفزيون بـ10 الآف جنيه، هيكون واخد خصم 20% من المصنع، وكمان معاه 10% خصم فالسعر هينزل معاه لـ30%".

وأكد أن ذلك المبلغ سيشجع المواطنين على الشراء، فيما سيدفع المصنعين للمشاركة في المبادرة وطرح منتجات بتخفيضات أكبر لجذب أكبر عدد من المواطنين: "المصنع اللي بضاعته اتباعت معناها إنه هيشغل عمالة أكثر وفيه حركة اقتصادية هتتحرك والكل هيستفاد بيها"، مشيرا إلى أن وزارة المالية ستتحمل مبلغ 12.25 مليار جنيه لبيع السلع، ولم يتم إدراج السلع الغذائية ضمن المبادرة، وذلك لأن المبادرة تهدف إلى تعزيز المنتج المحلي في التصنيع ولتحقيق أكبر قدر من الرواج الاقتصادي.