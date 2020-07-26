 مقتل جنديين على الأقل جراء انفجار سيارتين ملغومتين جنوب أفغانستان

أعلن مسؤولون محليون في أفغانستان، اليوم الأحد، مقتل جنديين على الأقل وإصابة 3 آخرين بجروح جراء انفجار سيارتين ملغومتين في إقليم "هلمند" الجنوبي.

ونقلت قناة "طلوع" الأفغانية عن المتحدث باسم حاكم الإقليم عمر زواك، قوله إنه "في الساعة العاشرة مساء أمس السبت بالتوقيت المحلي لأفغانستان انفجرت سيارتان مفخختان بالقرب من عدد من نقاط التفتيش الأمنية بمنطقة (نهر السراج)".

ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن هذا الهجوم حتى الآن.