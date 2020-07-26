ضوابط الدعاية الانتخابية لمرشحي مجلس الشيوخ بالقليوبية

تنطلق اليوم مرحلة الدعاية الانتخابية لمرشحى مجلس الشيوخ، طبقا لقرارات الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، على أن تجرى عملية تصويت المصريين بالخارج يومى 9 و10 أغسطس المقبل وتصويت المصريين بالداخل يومى 11 و12 أغسطس من نفس الشهر تحت اشراف قضائى كامل.

"الوطن" تستعرض أهم ضوابط عملية الدعاية للمرشحين وفقا للدكتور رمضان عرفة مدير عام إعلام القليوبية بالهيئة العامة للاستعلامات..

تبدأ مرحلة الدعاية من اليوم 26 يوليو وتستمر لمدة 14 يوما

يبدأ الصمت الانتخابى يوم السبت 8 أغسطس الساعة 12 ظهرا،

ووفق قرارات الهيئة الوطنية للانتخابات يحظر التجمعات أو الاجتماعات أو المؤتمرات الانتخابية بسبب فيروس كورونا

تمنع الدعاية داخل دور العبادة

يسمح بالدعاية من خلال شبكات التواصل الاجتماعى يتم الاعتماد على مكبرات الصوت، وتعليق اللافتات التي تسمح بها المحليات.

المرشح ملزم بفتح حساب بالعملة المحلية فى أحد البنوك المحددة من قبل هيئة الانتخابات ويودع بالحساب ما يتلقاه من التبرعات وما يخصصه من أمواله وعلى البنك والمرشح إبلاغ الهيئة أولا بأول بما يتم إيداعه فى هذا الحساب ومصدره

يقوم المرشح بإخطار الهيئة بأوجه إنفاقه من هذا الحساب على ان يقدم المرشح للهيئة خلال 15 يوما من إعلان النتيجة بيانا بالمبالغ ومصدرها وطبيعتها وأوجه الإنفاق

ألزمت الهيئة الوطنية للانتخابات كل مرشح بإمساك سجل منتظم وفقا لمعايير المحاسبة المصرية لتدوين مصادر التمويل ومصاريف دعايته الانتخابية، وتتولى الجهة التى تكلفها الهيئة مراجعة حسابات الدعاية الانتخابية للمترشحين تحت إشرافها