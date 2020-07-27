10 نصائح عند شراء خروف عيد الأضحى.. اختار نشيط الحركة

وضعت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ممثلة في الهيئة العامة للخدمات البيطرية، عدداً من النصائح الهامة قبل شراء أضحية عيد الأضحى من الخروف وذلك لضمان شراء أضحية سليمة صحياً وتتوافق مع صحيح الشريعة الأسلامية.

أولا: لا تشترى خروف العيد من الباعة الجائلين، ويجب أن تكون حريصاً على الشراء من الأماكن المعدة لبيع الخراف مثل شوادر الجمعيات الاستهلاكية أو مراكز البيع التابعة لوزارة الزراعة أو الشوادر المخصصة للقطاع الخاص أو المحليات أو جزارك الخاص.

ثانيا: عليك بفحص الخروف فحصاً ظاهرياً للتأكد من عدم وجود قطع بالأذن أو الذيل أو عوراء أو عرجاء أو ما شابه ذلك أو يوجد جرح بالجسم أو طفيليات بالفروة.

ثالثا: انتقى الخروف نشيط الحركة وتجنب الخامل (مطأطئ الرأس) أو الراقد ويلاحظ أثناء حركة الخروف أن قوائمه سليمة ولا يوجد عرج ظاهر.

رابعاً: انتبه الا تكون هناك إفرازات ظاهرة من الفم أو الأنف.

خامسا: افحص العينين بحيث تكون لامعة وملتحمة العين وردية اللون وتكون العين نظيفة وليس بها إفرازات أو احمرار.

سادسا: افحص الصوف بحيث يكون ناعم الملمس ونظيفا ومتماسكا لا يمكن نزعه بسهولة وأن يغطى البدن بالكامل ولا توجد به بثور أو قروح جلدية.

سابعا: افحص أسنان الخروف اللبنية ويفضل أن يكون السن حتى استبدال زوج واحد من اللأسنان الدائمة.

ثامناً: إضغط بيدك على جانبى البطن لمعرفة امتلاء الكرش من عدمه (الامتلاء غير الطبيعى يكون غشا بالملح).

تاسعا: اعرف حجم اللحم بالخروف عن طريق وضع كف اليد ومحاولة الإمساك بعظام الظهر (المنطقة القطنية) ومعرفة مدى امتلائها باللحم بالنسبة للعظم وكذلك فحص الفخذ وتقدير حجم اللحم .

عاشراً: ارفع لية الخروف لمعرفة حجمها، ويفضل الحجم الصغير أو المتوسط بالنسبة لحجم الخروف وملاحظة فتحة الشرج والقوائم الخلفية وخلوهما من آثار الاسهال.

وفيما يتعلق بالسن المشروط فى الأضحية طبقاً لأحكام الشرع:

1. بالنسبة للضأن ما أتم ستة اشهر ودخل فى السابع إذا كان سميناً.

2. بالنسبة للماعز ما أتم سنة ودخل فى الثانية.

3. بالنسبة للبقر ما أتم سنتين ويجوز التضحية بالعجول المعلوفة التى هى دون السنتين إذا كان وزنها يساوى وزن عجل رعوى أتم سنتين.

4. بالنسبة للأبل خمس سنوات واقترب من السادسة.