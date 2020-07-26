فيديو.. مرسيدس تستعرض مواصفات "AMG GT Black" الجديدة

نشرت العلامة الألمانية الرائدة في صناعة السيارات الفارهة "مرسيدس بنز"، فيديو عبر قناتها الرسمية على موقع الفيديوهات "يوتيوب"، والذي تظهر من خلاله أيقونة الشركة الجديدة "Mercedes-AMG GT Black Series".

واوضحت الشركة خلال الفيديو، مواصفات السيارة الجديدة، وقدرتها الفائقة، بالإضافة إلى سنوات خبرتها الطويلة في تطوير المركبات الكاملة التي تثير إعجاب الجميع.

وتعتمد السيارة الرياضية القوية الجديدة من مرسيدس AMG ،على محرك "8 سلندر" على شكل حرف V سعة 4 لترات، مستوحاة مباشرة من سيارات السباق AMG GT3، بقوة 720 حصانًا، من 6700 إلى 6900 دورة في الدقيقة، ومجموعة كبيرة من التغييرات التي تميزها بشكل كبير عن أي AMG GT أخرى، بما في ذلك GT البرية R.

تعتمد السيارة على ناقل حركة أوتوماتيكي ثنائي القابض من سبع سرعات، وتتسارع من صفر إلى 60 ميل في الساعة خلال 3.1 ثانية فقط، وتصل سرعتها القصوى إلى 202 ميل في الساعة.