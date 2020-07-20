حماية المستهلك: استدعاء شركة مرسيدس لعيوب في السيارات الجديدة

أعلن جهاز حماية المستهلك، بالتعاون مع شركة مرسيدس بنز حملة استدعاء 12 سيارة من نوع مرسيدس GLC class؛ لوجود عيب في قفل مسند الضهر للمقعد الخلفي الأيسر، ما قد لا يوفر المواصفات القياسية المطلوبة، عند وجود حمولة في شنطة السيارة فإن هذه الحمولة سترتطم مع مسند الظهر الخاص بالمقعد الخلفي للسيارة في حالة التصادم، وبناء علي ذلك ستستبدل الشركة قفل مسند الضهر الخاص بالمقعد الخلفي الأيسر كإجراء احترازي.

وأوضح أن الشركة سجري "الكشف - المصنعية – قطع الغيار" دون أي نفقات إضافية على المستهلك، وذلك في إطار حرص الجهاز للحفاظ على أرواح المستهلكين وسلامتهم، وتوفير الحماية اللازمة لهم، وتماشيا مع حرص الجهاز المستمر على إجراء مراجعات مستمرة لجميع المنتجات المطروحة في الأسواق.

ودعا الجهاز كل المستهلكين إلى التوجه بشكواهم إلى الجهاز في حالة وجود ما يستدعي ذلك من خلال الخط الساخن 19588 من أي تليفون أرضي أو عن طريق خدمة الواتساب 01281661880 أو عن طريق الصفحة الرسمية لجهاز حماية المستهلك على موقع التواصل الاجتماعي Facebook، الموقع الإلكتروني للجهاز www.cpa.gov.eg، أوالتطبيق الإلكتروني على الهواتف الذكية جهاز حماية المستهلك.