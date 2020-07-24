مرسيدس تطلق النسخة الجديد من AMG GLA 45 بمحرك عالي الأداء

أطلقت شركة مرسيدس بنز الطراز الجديد من AMG GLA 45 وتقدم تجربة القيادة مستوى فائقا بفضل المحرك الدفع الرباعي النشط الذي يوفر توزيعًا انتقائيًا للطاقة على العجلات على المحور الخلفي عبر AMG TORQUE CONTROL.

وهو يعني أنه يتم توزيع الطاقة على العجلات الخلفية اليسرى واليمنى بمرونة وبنسب مختلفة ، وفقًا لحالة القيادة المحددة - مما يؤدي إلى الجر المثالي ، مهما كانت ظروف سطح الطريق.

ويولد المحرك قوة تصل إلى 421 حصانا، يعد محرك مرسيدس AMG الجديد سعة 2.0 لتر حاليًا أقوى محرك توربو رباعي الأسطوانات في العالم تم تصنيعه لإنتاج السلسلة.

وقامت مرسيدس- AMG بتحسين ناتج المحرك السابق بمقدار 30 كيلووات 40 حصان، كما زاد الحد الأقصى لعزم الدوران ، من 475 إلى 500 نيوتن متر.

يوفر المحرك رباعي الأسطوانات قوة دفع رشيقة للغاية في تصنيفين للإخراج 421 حصانًا للنموذج S و(387 حصانًافي الإصدار الأساسي.

ويمكن للسيارة التسارع من صفر إلى 100 كم / ساعة في 4.3 ثانية فقط للنسخة الGLA S، بينما يصل الطراز الأساسي GLA 45 4MATIC إلى السرعة في 4.4 ثانية. تقتصر السرعة القصوى للنموذج الأساسي إلكترونيًا على 250 كم / ساعة ، بينما يُسمح للطراز S بسرعة قصوى تبلغ 270 كم / ساعة.