مرشدو الأقصر ينظمون زيارة جديدة لمعابد الكرنك

نظمت نقابة المرشدين السياحيين في محافظة الأقصر، زيارة جديدة إلى معابد الكرنك ضمن جولاتها للمعالم الأثرية بعد فتحها، حيث تم عمل جولة ميدانية للمعالم الأثرية في معابد الكرنك، وذلك استعداداً لبدء استقبال الوفود السياحية، مع انطلاق الموسم السياحي الشتوي المقبل، ولحث السياح والمواطنين لزيارة معالمهم التاريخية.

وأكد مصطفى رفاعي، نقيب المرشدين السياحيين بالأقصر، أن الجولة بدأت بزيارة لمعبد الأقصر الأسبوع الماضي، وتمت مواصلة الجولات اليوم في الكرنك وذلك بحضور كافة أعضاء النقابة بهدف الاستعداد وتشجيع الحركة السياحية، ومناقشة ضوابط التعامل مع الزائرين في ظل إجراءات الدولة للحد من تفشي فيروس كورونا المستجد.

وأضاف رفاعي، أنه وكافة أعضاء النقابة يناشدون كافة السائحين والمواطنون بزيارة الأقصر، مشيدين بجهود الدولة ووزارة الآثار في إعادة الحركة السياحية بعد توقف دام لأكثر من أربعة أشهر، وتم خلال جولة الكرنك زيارة (معابد بتاح وخنسو والمتحف المفتوح ومعارك سيتي الأول الحربية ومعارك رمسيس الثاني ونص معاهدة السلام).