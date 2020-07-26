ميادين الأقصر "شكل تاني": تطوير وتجميل ورفع كفاءة

انطلقت محافظة الأقصر في أعمال تجميل كافة الميادين بعد النجاح الكبير في إنهاء تطوير كورنيش النيل العلوي، ويتعاون مع سلطات المحافظة في تلك الأعمال جامعة الأقصر متمثلة في كلية الفنون الجميلة.

"الوطن" استعرضت في 10 نقاط جهود سلطات الأقصر في إعادة الرونق الجمالي للميادين وإضفاء مظهر حضاري وجمالي لشوارعها.

1- راعت سلطات الأقصر الأبعاد الفنية والهندسية عند القيام بأعمال التطوير للميادين، وكذلك المساحات المخصصة للطريق ولمرور السيارات والمارة وعمل التطوير اللازم لشبكة المياه القديمة مع تجنب النزول بمستوى الحفر لتفادي خط المياه والكابلات الموضوعة في باطن الأرض.

2- تطوير ميدان "كومنولث" المجاور لمكتبة مصر العامة بالكرنك قبل أن يدرج به مجسم كتاب بشكل بسيط بحيث يرمز إلى العلم والثقافة، يبدأ العمل من أسفل بقاعدة مربعة ذات لون أسود لضمان استقرار الكتلة والمساعدة على اتزان العمل ثم يعلوه قاعدة لشكل هرمي غير مكتمل.

3- تم تطوير ميدان الشيراتون بالعوامية وأدرجت به مجسم معدني على شكل مفتاح الحياة الفرعوني باللون الذهبي.

4- تطوير ميدان السلام إلى ميدان النوفوتيل بطول 1.390 كيلو متر بتكلفة 5.823 مليون جنيه.

5- تطوير ميدان أبو الحجاج بنسبة تنفيذ 100%، مع تغيير الأرضية وتركيب عمود إضاءة كبيرة بوسط الميدان يحفه من كافة الجوانب نباتات زينة.

6- رفع الشبكات الأرضية لميدان النوفوتيل – وميدان محطة الأقصر.

7- حاليًا يتم إدراج مجسم من الرخام لوسط ميدان النوفوتيل وتم الانتهاء من أعمال إنشائه بنسبة 90%.

8- تطوير ميدان مرحبا بجوار معبد الأقصر وإدراج مجموعة كبيرة من النباتات العطرية بوسطه ليكون منظرًا جميلًا فواحًا أمام أثار المعبد.

9- تطوير ميدان صلاح الدين بوسط المدينة وإدراج نباتات عطرية بوسطه وعمود إضاءة كبير.

10- أخيرًا أطلق رئيس مدينة الأقصر، العميد أيمن الشريف، إشارة البدء في رفع كفاءة وتطوير ميدان الرئيس عبدالفتاح السيسي بمنطقة (العوامية) جنوب مدينة الأقصر استعدادًا للموسم السياحي المقبل.