بسبب شرز كهربي.. تفحم 3 سيارات في حريق بإسنا جنوب الأقصر

استطاع رجال الحماية المدنية بمدينة إسنا، جنوب محافظة الأقصر، اليوم السبت، السيطرة على حريق أسفر عن تفحم 3 سيارات وحريق أخر في جزء خلفي من سيارة رابعة دون مصابين أو خسائر في الأرواح.

تفاصيل الواقعة بدأت بتلقي غرفة العمليات بمركز إسنا إخطارًا أفاد بنشوب حريق في جراج سيارات، وانتقلت على الفور 4 سيارات إطفاء.

وتبين أن بداية الحريق في سيارة جامبو نقل الأقصر (21214) محملة بالقطن، أثناء مرورها بشارع الرحمة بجوار مسجد بخيته، تابعة لتاجر يدعي (ع ع ع) تاجر قطن، حيث أن سيارة القطن لامست سلك الكهرباء، وأحدث شرز كهربائي واندلعت النيران في أول جوال، ودخل سائق السيارة أرض فضاء جراج سيارات ملك ( ت م ك)، وتفحم داخل الجراج أتوبيس ملك جمعية الشبان المسلمين رقم 10120 حيث تفحمت بالكامل، وسيارة ربع نقل 1187 ص ف م ملك (ز ع ك) تفحمت، وسيارة ثلاجة تحمل رقم 6151 ص ق ه، حريق بالجزء الخلفى.

وتمت السيطرة على الحريق بواسطة 4 سيارات إطفاء، دون مصابين أو خسائر، حرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق