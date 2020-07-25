ضبط 210 علب سجائر منتهية الصلاحية في حملة لرجال تموين الأقصر

قاد الدكتور تامر صلاح، وكيل وزارة تموين الأقصر، اليوم السبت، حملة مكبرة قام خلالها بالمرور على المخابز والمحلات التجارية، وذلك بناء على تعليمات الدكتور على مصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، وتوجيهات المستشار مصطفي ألهم محافظ الأقصر.

وأسفرت الحملة عن تحرير محضر امتناع عن البيع سجائر، وتم ضبط عدد 210 علب سجائر محلية، كما تم تحرير محصر صلاحية بيانه كالأتي 40 قطعة باتيه و50 علبة عصر ولبن، وتم تحرير المحاضر وعرضها على النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية.

وكان رجال مديرية التموين بالأقصر قد شنوا حملات على الأسواق نجحت في تحرير 20 محضرا بمدينة إسنا جنوب المحافظة، منها أشياء منتهية الصلاحية، وغلق مستودعات دقيق بدون عذر، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازم تجاه المخالفين.

المحاضر شملت ضبط عدد 528 علبة إندومى منتهى الصلاحية، وتم تحرير عدد 3 محضر عدم وجود فواتير عبارة عن 50 علبة سجائر كليو باترا الملكة، وعدد 40 علبة سجاير بوكس، وعدد 5 مسدس شمع، كما تم تحرير 4 محاضر غلق مستودعات دقيق بدون عذر، وفي مجال الأسواق والأسعار تم تحرير عدد 12 مخالفة بعدم الإعلان عن الأسعار، وتم اتخاذ الإجراءات اللازم وجاري العرض على النيابة العامة.