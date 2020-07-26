التأمينات تشكر الرئيس لصرف معاشات أغسطس مبكرا: أول مرة في تاريخ الهيئة

وجّه اللواء جمال عوض رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي على قراره الإنساني بصرف المعاشات مبكرا، وهي المرة الأولى التي يحدث فيها ذلك في تاريخ الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، أن تصرف المعاشات قبل بداية الشهر.

وأضاف عوض، خلال لقاء مع كاميرا برنامج "صباح الخير يا مصر"، المذاع على فضائية القناة الأولي، أنّ موعد صرف المعاشات يوم 1 أغسطس والذي كان سيوافق ثاني أيام عيد الأضحي المبارك، لكن بناء على تكليف الرئيس بصرف المعاشات قبل بداية العيد، بدأت أيام الصرف منذ الخميس الماضي الذي كان إجازة رسمية بمناسبة عيد ثورة 23 يوليو.

وتابع أنّه جرى تقسيم أصحاب المعاشات والمستحقين عنهم لـ3 شرائح مثل الشهور الماضية منذ بداية جائحة فيروس كورونا، وأنّ الشخص الذي معاشه 1000 جنيه فأقل جرى تخصيص يوم الخميس الماضي للصرف من منافذ الهيئة، وأمس السبت الذي من المفترض أنّه إجازة بالنسبة لمكاتب البريد، لكن تم التنسيق مع الهيئة القومية للبريد وتم فتح 1500 مكتب لصرف المعاشات.

واستكمل أنّ الشريحة الثانية والتي يبدأ الصرف لها اليوم، هم من تبدأ معاشهم من 1000 إلي 2000 جنيه، وتستمر حتى الغد، والشريحة الثالثة لمن كان يزيد معاشهم عن 2000 جنيه، ويتم الصرف لهم يومي الثلاثاء والأربع، مشيرا إلى أنّ الخطة كانت مضغوطة لضيق الوقت، وهذا الشهر جرى إتاحة الصرف من خلال ماكينات الصرف الآلي نحو 13 ألف ماكينة على مستوي الجمهورية لكل الفئات من الخميس الماضي.