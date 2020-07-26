رش استراحات ولجان الدبلومات الفنية في مطروح

دفع رؤساء مدن مطروح الثمانية، بالتعاون مع مديرية التربية والتعليم بمطروح، فرق الطوارىء لرش استراحات ولجان امتحانات الدبلومات الفنية لمنع انتشار فيروس كورونا "كوفيد - 19".

وقال اللواء وفائي عبدالفتاح الحصيوي، رئيس مركز ومدينة سيوة، إن المجلس أجرى، اليوم، أعمال رش وتطهير الدوري لمقار لجان امتحانات الدبلومات الفنية، واستراحات مراقبي اللجان بمركز ومدينة سيوة.

ونظم مجلس مدينة مرسى مطروح، حملة لرش استراحات ولجان الدبلومات الفنية بنطاق مدينة مرسى مطروح. كما دفع مجلس مدينة الحمام بالتعاون مع إدارة الحمام التعليمية فرق الطوارئ لرش لجان امتحانات الدبلومات للوقاية من كورونا.