الصحة توصي بعدم رش المواطنين بالمطهرات.. وتضع البدائل

قال مصدر مسؤول في وزارة الصحة والسكان، إنّ منظمة الصحة العالمية أوصت بعدم رش المواطنين بالمطهرات لما له من أضرار جسيمة على الصحة، مثل تهيج العين والجلد وضيق الشعب الهوائية، بسبب استنشاق المادة المطهرة.

وتابع المصدر، لـ"الوطن"، أنّ بوابات التعقيم ليس لها جدوى في الحد من انتشار الفيروس، مطالبا المواطنين باتباع الإجراءات الوقائية التي نصحت بها وزارة الصحة ومنظمة الصحة العالمية، مثل ارتداء الكمامات وغسل اليدين بصفة مستمرة، موضحا أنّ تنظيف وتطهير الأسطح في أماكن العمل باستخدام المنظف أو الصابون والماء أو الكلور، قد يحمي العاملين من الإصابة بكوفيد-19.

ونصح بتجنب الازدحام من خلال إعادة توزيع ساعات العمل للحد من تكدس الموظفين في المساحات المشتركة مثل المداخل أو المخارج.