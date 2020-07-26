الأقصر تنتصر على كورونا والمستشفيات تعود إلى طبيعتها

أغلقت مديرية الصحية بمحافظة الأقصر، عزل مستشفى إسنا التخصصي، الذي كان مختصًا بحجر مصابي فيروس كورونا المستجد، جنوب المحافظة، بعد فترة قاربت 4 أشهر.

ومنذ شهر ونصف الشهر، بدأ المستشفى يشهد انخفاضًا كبيرًا في معدل الإصابات بالفيروس، وهو ما أرجعه الأطباء إلى زيادة الوعي لدى المواطنين ودرجات الحرارة العالية التي تشهدها المحافظة في فصل الصيف هو ما أسهم بنسبة كبيرة في تقليل نسب تفشي فيروس كورونا.

والشهر الماضي أعلنت مديرية الصحة بالأقصر، بدء تعقيم المدينة الشبابية بالطود عقب خروج آخر حالة مصابة بكورونا، وعدم استقبال حالات جديدة ومن ثم عودتها إلى الشباب والرياضة حيث وظيفتها الأولى.

يتبقى بالمحافظة التي شهدت أول إصابة بالفيروس في مصر 3 مستشفيات فقط لمتابعة حالات "كوفيد-19"، فيما يستعد مستشفى الأقصر العام للعودة للوظيفة الأولى الأيام القليلة المقبلة، على أن تظل مستشفى الحميات والعديسات التخصصي مخصصة لمتابعة مصابي الفيروس حتى الإعلان عن انتهاء الجائحة.