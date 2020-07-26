ارتفاع صافي الاستثمار الأجنبي بالأردن 17% بالربع الأول من العام الحالي
كتب:
وكالات
02:07 م | الأحد 26 يوليو 2020
ارتفع صافي الاستثمار الأجنبي المباشر المتدفق إلى الأردن في الربع الأول من العام الحالي بنسبة 17.1 بالمئة إلى نحو 214.9 مليون دينار (3030.1 مليون دولار) مقارنة مع مستواه في نفس الفترة من العام 2019، بحسب أرقام من البنك المركزي الأردني.
كان صافي الاستثمار المباشر 183.5 مليون دينار في 2019.
ويقول المحللون إن استمرار توتر الأوضاع السياسية في محيط المملكة يؤثر سلبا على حجم الاستثمارات الخاصة القادمة من الخليج والدول الأجنبية.